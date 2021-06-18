Погиб американский каскадер, пытаясь побить мировой рекорд - самый дальний прыжок на мотоцикле

Эти трагические кадры приходят из США. Американский каскадер погиб, пытаясь побить мировой рекорд. 28-летний Алекс Харвилл намеревался совершить самый дальний прыжок на мотоцикле и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Все произошло на авиашоу в городе Мозес-Лейк в штате Вашингтон. Каскадер не долетел несколько метров и врезался в холм, затем его перебросило через руль и отнесло на несколько метров. Смельчак погиб на глазах у зрителей. Врачи не смогли его спасти.