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Погиб шеф-повар Барака Обамы

В поместье Обамы нашли мертвым шеф-повара, который проработал у семейства экс-президента более 10 лет. Несколько дней назад мужчина пропал, а теперь его труп был найден на дне местного озера.

Полиция предполагает, что несчастный совершал заплыв на байдарке. Смерть выглядит очень странной, похоже, у Обамы теперь появляется свой список сотрудников, гибель которых затруднительно объяснить.

У семейства Клинтонов, например, даже есть свое небольшое кладбище, где похоронены десятки человек из числа близкого им персонала. Многие из них расстались с жизнью как раз перед тем, как им предстояло дать показания о финансовых махинациях Клинтонов. Случай с поваром пока остается не ясным - это трагическая случайность или Обама берет пример с Клинтонов?

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