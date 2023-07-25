Погиб шеф-повар Барака Обамы

В поместье Обамы нашли мертвым шеф-повара, который проработал у семейства экс-президента более 10 лет. Несколько дней назад мужчина пропал, а теперь его труп был найден на дне местного озера.

У семейства Клинтонов, например, даже есть свое небольшое кладбище, где похоронены десятки человек из числа близкого им персонала. Многие из них расстались с жизнью как раз перед тем, как им предстояло дать показания о финансовых махинациях Клинтонов. Случай с поваром пока остается не ясным - это трагическая случайность или Обама берет пример с Клинтонов?