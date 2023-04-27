Пока Киев пугал оппонентов контрнаступом, прилетело, откуда не ждали. Обмана внутри зерновой сделки вышло столько, что обалдел даже "Блумберг". "Украина разоряет население Восточной Европы", - пишет информагентство.

Конфликт зародился в марте 2022 года, когда поступление зерна на мировые рынки стало весьма проблематичным: российская пшеница попала под санкции, а украинская застряла в портах Одессы, так как ВСУ заминировали все побережье. При этом на две страны приходилась четверть общемировой торговли главной сельхозкультурой.

В июне 2022 года Владимир Зеленский заявил, что на территории заблокировано 25 млн т зерна: пшеницы, ячменя и кукурузы. Также отсутствие российских злаков на рынке привело к скачку цен сразу на 30 %. Тогда же генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о "чрезвычайном уровне голода в мире - погибнуть могут 44 млн человек в 38 странах".

В магазинах Западной Европы стал пропадать хлеб, булочки в пекарнях становились золотыми (стоимость круассана во Франции доходила до 10 евро). 22 июля 2022 года в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН Москва и Киев договорились о "зерновой сделке". А ЕС тут же хитро отменил пошлины и квоты на сельхозпродукцию из Украины - не голодать же самим.





Однако сразу же после сделки Москву снова попытались обмануть: украинское зерно отправилось из Одессы, а вот санкции с российской пшеницы так никто и не снял. Более того, увещевания Зеленского, что "надо накормить Африку любой ценой" оказались банальным враньем: за время сделки из Украины вывезли более 20 млн т зерна, 65 % которого пришлось всего на пять стран Европы и Азии.