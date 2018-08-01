Погибшие в Африке российские журналисты находились в стране под видом туристов

Специального запроса на профессиональную деятельность они не получали. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что точных данных о цели поездки журналистов у дипломатического ведомства нет.

Тела погибших доставят в Россию в ближайшее время. Их личности подтверждены: это Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Напомним, накануне автомобиль, в котором находились россияне, расстреляли из автоматов неизвестные. Об этом рассказал водитель, которому удалось выжить. Их обнаружили в 23 километрах от города Сибю. В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту убийства.