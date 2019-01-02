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Погибших в Магнитогорске уже 21. Среди них двое детей

Судьба 20 жильцов, включая 5 детей, неизвестна. Спасатели начали убирать нависшие плиты, не позволявшие добраться до эпицентра обрушения. СК России рассматривает взрыв бытового газа как основную версию случившегося.

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