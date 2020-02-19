Погоду в Великобритании будет прогнозировать суперкомпьютер

Одной из задач суперкомпьютера будет прогнозирование штормов и поиск безопасных регионов в случае наводнений. Ожидается, что он также поможет отслеживать изменения климата и предсказывать стихийные бедствия.



На специальную технику страна потратит $1,5 млрд. Приобретение станет крупнейшей за 170 лет инвестицией в метеорологическую службу государства.



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