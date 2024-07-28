Пограничники Литвы закупают тяжелое вооружение

Литва планирует применять тяжелое оружие на границе. Соответствующие закупки будут произведены уже в 2024 году - на это выделяется 3 млн евро. Подробности контрактов не известны, однако пограничники сообщают, что речь идет как о мобильных, так и о стационарных вооружениях. Маловероятно, чтобы это были приготовления на случай будущей войны. Скорее, как и Польша, Литва планирует снизить порог допустимого в применении оружия против мигрантов и контрабандистов. Значит, трупы на границе станут теперь находить еще чаще.