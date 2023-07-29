Пограничники предотвратили вывоз 500 кг металла из зоны отчуждения

Пограничники пресекли попытку вывоза 500 кило металла из зоны отчуждения. Инцидент произошел сегодня утром. Правонарушителями оказались двое жителей Брагинского района. Их остановили стражи рубежей на заставе "Хойники". Сейчас с задержанными работает милиция.