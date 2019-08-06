Пограничные силы Евросоюза причастны к жестокому обращению с мигрантами

Нетеплый прием. Пограничные силы Евросоюза причастны к нарушению прав человека и жестокому обращению с мигрантами. Тревогу бьют европейские СМИ. Служащие не только применяли резиновые дубинки, баллончики с перцовым газом или служебных собак для преследования нелегалов, что запрещено по отношению к безоружным людям. Но и не спасли ни одного мигранта с начала года. В то время как Еврокомиссия выделила 100 миллионов евро на закупку беспилотников для патрулирования границ. За жизнь беженцев боролись лишь неправительственные европейские организации. С начала года более 400 человек погибли в море при попытке перебраться из Ливии в европейские страны.