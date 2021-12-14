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Погранслужба Польши: среди задержанных контрабандистов больше всего украинцев

Польша продолжает искать в миграционном кризисе белорусский след. Тем не менее, статистика показывает, что виновники - среди друзей Евросоюза. Среди всего числа задержанных контрабандистов больше всего украинцев. Об этом сообщает погранслужба Польши.

В 2021 году уже задержано 418 человек, 88 из них - граждане Украины
Кроме того, все чаще звучат сообщения, что украинские чиновники буквально продают гражданство беженцам из стран Ближнего Востока. За 20 тысяч долларов мигранты могут приобрести паспорт "незалежной". С его помощью они в упрощенном режиме получают рабочую визу и отправляются в Евросоюз.


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