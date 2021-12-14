Погранслужба Польши: среди задержанных контрабандистов больше всего украинцев

Польша продолжает искать в миграционном кризисе белорусский след. Тем не менее, статистика показывает, что виновники - среди друзей Евросоюза. Среди всего числа задержанных контрабандистов больше всего украинцев. Об этом сообщает погранслужба Польши.



В 2021 году уже задержано 418 человек, 88 из них - граждане Украины

Кроме того, все чаще звучат сообщения, что украинские чиновники буквально продают гражданство беженцам из стран Ближнего Востока. За 20 тысяч долларов мигранты могут приобрести паспорт "незалежной". С его помощью они в упрощенном режиме получают рабочую визу и отправляются в Евросоюз.