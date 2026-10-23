Погромы во Франции выгодны действующей власти

Экстренное совещание, которое Эммануэль Макрон созвал в Елисейском дворце, свидетельствует о том, что французский президент вырабатывает политическую стратегию на фоне нарастающих протестов. Как отметил аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов, "все указывает на то, что президент Франции хотел бы продлить свою власть". Хотя третий срок ему недоступен, радикализация акций и мародерство расширяют пространство для экстраординарных мер, а также позволяют опираться на свою партию и последователей.

По мнению эксперта, привлечение военных на помощь полиции направлено прежде всего на защиту критической инфраструктуры и предотвращение сращивания разнородных протестов. "Там есть и протесты, которые традиционно были против роста цен, протесты евроскептиков, протесты молодежи. И то, что мы видели недавно, - это так называемые радикалы, анархисты", - пояснил Бояшов. Задача силовых структур - не дать этим потокам объединиться и перерасти в общенациональное движение.

Корни нынешней волны уходят в требования школьников и студентов увеличить расходы на образование, однако подключение анархистов размыло повестку. "Когда к этому процессу подключились анархисты, то требования так называемой улицы перестали быть оформляемыми", - подчеркнул аналитик. В результате дискредитированы и более широкие социальные запросы (в духе "желтых жилетов"), и радикальная оппозиция. Главное же, по словам Бояшова, состоит в том, что анархисты "напугали французов", которые ранее были готовы поддерживать оппозиционных лидеров - от Марин Ле Пен до левых социалистов. Теперь часть общества опасается, что такая поддержка может привести к непредсказуемым последствиям.

Макрон уже заявил о готовности компенсировать убытки пострадавшему бизнесу. Эксперт считает это выгодным шагом: "Чтобы выполнить запросы оппозиции, раньше нужно было выделять десятки миллиардов. Сейчас фактически можно заменить выплату десятков миллиардов выплатой 100 млн на компенсацию малому и среднему предпринимательству". Одновременно власти, по его оценке, вырабатывают промежуточные решения, в том числе через контакты с топливным сектором и поездки на Аравийский полуостров.

На вопрос, почему допустили погромы и мародерство, Бояшов ответил прямо: "Налицо попустительство протестам, и, на мой взгляд, это выгодно действующей власти". Одна из гипотез - "выпуск пара" и дискредитация протестного движения, демонстрация того, что участников интересует не политика, а грабеж. При этом подобные акции уже выходят за пределы Франции: они фиксируются в Италии, Испании и Албании и нередко приобретают антиевропейский характер. Власти стран пытаются предотвратить объединение неблагополучных слоев - бедных, мигрантов и других групп - в политические анархистские движения.

На этом фоне Париж традиционно говорит о двойных стандартах, уча других демократии, но одновременно разыгрывает карту внешней угрозы. "Уже на общеевропейском уровне запущено расследование о том, что якобы русские опять вмешиваются в эти протесты", - отметил Бояшов. Причины нынешнего кризиса, по его словам, глубже: никто не отменял социального неравенства во Франции, европейские элиты не учли мировую конъюнктуру, позицию США, не заинтересованных в дальнейшей автономии Европы, и рычаги давления со стороны поставщиков энергоносителей. "То, что сейчас происходит в Европе, - показатель того, что и в Европейском союзе, если не поменяется политика, если она не станет более конструктивной, то они рискуют затормозить свое экономическое развитие на десятилетия вперед", - резюмировал эксперт.

Что касается задержанных, то, по словам Бояшова, их помещают в переполненные изоляторы и СИЗО. "Франции еще на международном уровне придется ответить на вопросы касательно того, насколько вообще гуманно они относились к людям сейчас", - добавил он, отметив факты насилия и завышенных сроков содержания, которые не скрываются. Все это, по его прогнозу, станет предметом серьезного разговора на международных правозащитных площадках.