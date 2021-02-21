Погромы и беспорядки в Испании не прекращаются

Установлена личность преступника, который слепил пилотов полицейского вертолета с помощью лазерной указки. Служба скорой помощи Каталонии сообщает минимум о 13 пострадавших в Барселоне, Таррагоне и Лериде. Напомним, митинги охватили Испанию во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя за популяризацию запрещенных террористических организаций в песнях и оскорбление монархии в социальных сетях.