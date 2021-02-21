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Погромы и беспорядки в Испании не прекращаются

Пятая ночь протестов в Испании. Радикалы громят витрины магазинов, поджигают припаркованные мотоциклы и мопеды, нападают на сотрудников правоохранительных органов.

За эту ночь по всей стране были задержаны 34 человека

Установлена личность преступника, который слепил пилотов полицейского вертолета с помощью лазерной указки. Служба скорой помощи Каталонии сообщает минимум о 13 пострадавших в Барселоне, Таррагоне и Лериде. Напомним, митинги охватили Испанию во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя за популяризацию запрещенных террористических организаций в песнях и оскорбление монархии в социальных сетях.

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