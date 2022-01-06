Погромы и грабежи - в Казахстане продолжается масштабная антитеррористическая операция

Бессонная ночь выдалась в Казахстане. Бесчинствующие молодчики с оружием в руках пытались ввергнуть страну в хаос. Грабежи и насилие, взрывы и стрельба прямо на улицах - вот чем обернулись так называемые мирные протесты в Казахстане. Телеграм-каналы, подконтрольные польским спецслужбам, активно рассылали методички, как правильно бросать гранаты, вооружаться, делать "коктейли Молотова". Соцсети продолжают полниться многочисленными свидетельствами бесчинствмародеров. В Алматы развернута полномасштабная антитеррористическая операция, для восстановления порядка принимаются и другие меры.

Хроника событий и обстановка в Казахстане от корреспондентов "Беларусь 1".

Обстановка в Казахстане

Утро в Нур-Султане началось с очередей в Национальный банк - люди пытаются снять деньги, поскольку работа других финансовых организаций приостановлена. В столице обстановка спокойная, ходит общественный транспорт, государственные объекты находятся под усиленной охраной. Главные события по-прежнему разворачиваются в Алматы.

Антитеррористическая операция

На площади Республики с утра снова раздавались выстрелы.

Жителей предусмотрительно эвакуировали. Военные подогнали бронемашины и взяли в кольцо около 200 вооруженных экстремистов, чтобы не дать преступникам прорваться к акимату или резиденции президента. Оба здания были подожжены накануне в угаре массовых беспорядков, превративших город в поле боя.

В Казахстан направят миротворческие силы ОДКБ

Для наведения порядка в Казахстан будут введены войска ОДКБ в ответ на соответствующее обращение президента страны Токаева. Накануне лидер Казахстана ввел на всей территории страны режим ЧП и пообещал действовать максимально жестко. Он также сменил ряд глав силовых структур.

Данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана

Ночью на улицах Алматы развернулась антитеррористическая операция по зачистке от мародеров. В городе разграблены сейфы с оружием Комитета национальной безопасности. В руках агрессивных погромщиков оружие и бронежилеты. Накануне распространилось видео, где оружие активистам подвозят прямо на улице. Ночью вооруженные автоматами экстремисты вели огонь в жилых районах, очевидцы сообщали о расстрелах машин.

Погромы в Казахстане

Шокирующие кадры последствий мятежа - горящие витрины и автомобили, разбитые стекла, пустые полки в разграбленных магазинах. Бесчинствующая толпа грабила банки, в одно из отделений мародеры въехали прямо на бульдозере. Был временно захвачен и разграблен аэропорт Алматы - главной добычей мародеров стали банкоматы.

Реакция Запада на "мирные" протесты в Казахстане

Между тем либеральный Запад весьма сдержанно отреагировал на так называемый мирный протест. США поспешили откреститься от обвинений в организации мятежа.

Мы с обеспокоенностью следим за ситуацией в Казахстане. Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и вели диалог по решению всех соответствующих вопросов. Стефан Дюжаррик, официальный представитель Генерального секретаря ООН

Есть некоторые безумные российские утверждения по поводу того, что США стоят за всем этим. Позвольте воспользоваться этой возможностью и заявить, что это абсолютная ложь и явно является частью стандартного темника российской дезинформации. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Посольство США в Казахстане еще в декабре выпустило предупреждение о возможных массовых акциях в стране.

Экстремисты пытаются ввергнуть Казахстан в хаос