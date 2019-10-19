Погромы в Барселоне. Увеличивается число пострадавших

В Барселоне число пострадавших в ходе протестов увеличилось до 180. После вчерашней всеобщей забастовки, которая переросла в ночные погромы, демонстрации ни на секунду не утихают, город по-прежнему погряз в митингах. Центральные улицы столицы Каталонии в огне. Многочисленные радикалы устраивают настоящие бои с полицией.



Официальный Мадрид крайне обеспокоен ситуацией. Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес назвал ситуацию реальной угрозой территориальной целостности страны.