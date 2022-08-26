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Погружению во тьму - рекордные цены на электроэнергию в Европе
"Прощайте, уличные фонари и горячий душ", - так резюмирует "Блумберг" европейские меры по экономии энергии.
Германия
Из-за антироссийских санкций рост цен на электричество в Германии (где призывали обтираться мокрым полотенцем вместо принятия полноценного душа) уже составил 13 %. Сегодняшний прайс - 725 евро за мегаватт-час.
Бьют тревогу и пивные компании. Грядущий "Октоберфест" из-за увеличившихся издержек производства теперь под большим вопросом...
Несмотря на солнечную погоду, над пивоваренной промышленностью сгущаются тучи. На нас надвигается энергетический кризис, может возникнуть нехватка газа. Цены растут на все - наша отрасль никогда раньше такого не видела.
Великобритания
Восьми с половиной миллионам британцев грозит тепловая бедность. Национальный регулятор объявил, что предельная цена на электроэнергию с 1 октября составит 3 тыс. 549 фунтов стерлингов (ранее цена удерживалась в пределах 2 тыс. фунтов стерлингов).
По оценкам экспертов, с середины осени около 24 млн семей будут платить за коммунальные услуги на 80 % больше.
Это падение уровня жизни такого масштаба, которого мы не видели уже много десятилетий. Оно требует серьезного вмешательства в национальную политику, чтобы предотвратить то, что называется "трудным годом", но по факту превратившее в катастрофу жизнь многих малоимущих семей.
Чехия
На фоне роста цен на электричество высшие учебные заведения Чехии рассматривают возможность дистанционного обучения студентов. Без финансовой поддержки со стороны правительства вузы будут не в состоянии платить за электричество в отопительный период.
Нидерланды
Жмет демократия и Нидерландам. Мэрия Гааги просит временной отмены санкций ЕС против России, так как власти города не смогли найти поставщика газа на замену "Газпрому".
Видимо, надеялись на Норвегию, посчитав, что с Осло можно так же легко договориться, как с Москвой. Просчитались! Скандинавское королевство не собирается снижать цены ради Евросоюза. Министр нефти и энергетики напомнил, что 20 лет назад Брюссель сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка.
Болгария
На фоне всего происходящего опомнилась Болгария. София направила Москве уведомление о готовности возобновить переговоры по газу. Напомним, в апреле страна отказалась расплачиваться за голубое топливо рублями. Однако перспектива холодной зимы поубавила у болгар принципиальности.
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