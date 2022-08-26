Погружению во тьму - рекордные цены на электроэнергию в Европе

"Прощайте, уличные фонари и горячий душ", - так резюмирует "Блумберг" европейские меры по экономии энергии.

Германия



Из-за антироссийских санкций рост цен на электричество в Германии (где призывали обтираться мокрым полотенцем вместо принятия полноценного душа) уже составил 13 %. Сегодняшний прайс - 725 евро за мегаватт-час.

Бьют тревогу и пивные компании. Грядущий "Октоберфест" из-за увеличившихся издержек производства теперь под большим вопросом...

Несмотря на солнечную погоду, над пивоваренной промышленностью сгущаются тучи. На нас надвигается энергетический кризис, может возникнуть нехватка газа. Цены растут на все - наша отрасль никогда раньше такого не видела. Ульрих Бьене, представитель пивоварни





Великобритания

Восьми с половиной миллионам британцев грозит тепловая бедность. Национальный регулятор объявил, что предельная цена на электроэнергию с 1 октября составит 3 тыс. 549 фунтов стерлингов (ранее цена удерживалась в пределах 2 тыс. фунтов стерлингов).

По оценкам экспертов, с середины осени около 24 млн семей будут платить за коммунальные услуги на 80 % больше.

Это падение уровня жизни такого масштаба, которого мы не видели уже много десятилетий. Оно требует серьезного вмешательства в национальную политику, чтобы предотвратить то, что называется "трудным годом", но по факту превратившее в катастрофу жизнь многих малоимущих семей. Джон Тейлор, менеджер благотворительной организации

Чехия



На фоне роста цен на электричество высшие учебные заведения Чехии рассматривают возможность дистанционного обучения студентов. Без финансовой поддержки со стороны правительства вузы будут не в состоянии платить за электричество в отопительный период.

Нидерланды



Жмет демократия и Нидерландам. Мэрия Гааги просит временной отмены санкций ЕС против России, так как власти города не смогли найти поставщика газа на замену "Газпрому".

Видимо, надеялись на Норвегию, посчитав, что с Осло можно так же легко договориться, как с Москвой. Просчитались! Скандинавское королевство не собирается снижать цены ради Евросоюза. Министр нефти и энергетики напомнил, что 20 лет назад Брюссель сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка.

Болгария