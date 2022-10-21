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Погрузить страну в кризис и уйти в отставку - неудачные 7 недель правления Лиз Трасс
При ней курс фунта впервые в истории рухнул ниже американского доллара. Каждый седьмой британец теперь недоедает, а рейтинг одобрения британского правительства упал до рекордно низких 7 % - это все о небывало кратких и неудачных семи неделях правления Лиз Трасс. Впрочем, за свои 44 дня на посту премьерши, Трасс имеет право на адресное пособие до конца своей жизни на сумму в 115 000 фунтов стерлингов в год. А какую выгоду теперь имеет британское теневое правительство, проанализировала в своем авторском комментарии Мария Петрашко.
Много ли ума надо, чтобы погрузить страну в кризис и уйти в отставку вместо того, чтобы исправить положение дел в стране? Думаю, примерно столько, сколько у Бориса Джонсона и Лиз Трасс.
До этого минимальный рекорд премьерства в Британии был 119 дней, и причиной раннего ухода с поста была смерть премьера. На этот раз причина - смерть экономики Британии. Все мы знаем формальные и очевидные причины отставки Лиз Трасс. Не владея собой, оглашая русофобскую чушь с высоких трибун, и не владея географией как следует, Лиз Трасс не только позорилась, усомнившись в суверенитете России над Воронежем и Ростовом.
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Лизи подрожала одной из своих предшественниц Маргарет Тэтчер. Основой финансовой политики Трасс был отказ от повышения корпоративного налога, снижение до 40 % налога на доходы сверхбогатых и субсидии на оплату счетов за электричество домохозяйствам. Если бы планы Лиз осуществились, британский бюджет недополучил бы 45 млрд фунтов стерлингов и потратил бы 150 млрд фунтов за два года для заморозки цен на электричество. О каком субсидировании вообще могла идти речь? В результате из всех планов получилось лишь обрушить фунт стерлингов. Именно после объявления о реформах, фунт рухнул до исторического минимума.
Трасс: Я сожалею об ошибках, но их уже исправила
Тем временем электроэнергия в Британии подорожала в пять раз. Британцы шутят: или еда, или отопление. Мы больше не смотрим телевизор - мы смотрим на счетчик.
Некоторые эксперты жалеют Лиз Трасс, подчеркивая, что ее сразу не принимал кабмин, опереться ей было не на кого. Последней каплей стало истекшее терпение своих же собратьев-консерваторов. Но давайте будем реалистами, даже если бы Трасс поверили и позволили рискнуть провести ее реформы, разве те вытащили бы британскую экономику? Нет…
Вытащить ее может только нормальное взаимодействие с Россией - не было бы санкций, не было бы тяжелейшего энергетического, а за ним и финансового кризиса.
Это если глобально. Можно также не тратить миллиарды на поддержку преступного режима украинской власти, а оставить эти средства в бюджете. Ну а менее весомые причины кризиса расплодились еще после брексита, только разве Лиза что-то действительно решала? Британия - это про теневые элиты, меняются в англо-саксонской модели только декорации: Блэр, Кэмерон, Мэй, Джонсон, Трасс. Другой вопрос, почему же эти элиты допустили такой тяжелейший финансовый кризис в своем Альбионе?
Китайская газета Global Times:
"Этот драматический поворот в ее политической жизни также можно рассматривать как образец неудач западной политики, когда англо-саксонская модель не в состоянии руководить миром, поскольку многолетняя практика западной демократии неспособна решить возникающие новые проблемы".
Пожалуй, еще никогда основатели западной демократии Великобритании не выглядели настолько беспомощными. Я тоже считаю это кризисом англо-саксонской системы. Но они ведь сами нарывались.
Еще раз. Я не стану перечислять все проблемы социального, финансового и политического кризиса Британии. Для этого есть заголовки британских СМИ. Но отставка Лиз Трасс была нужна как громоотвод: вот, мол, мы боремся с проблемами, вот ее во всем обвиняем и увольняем! С таким успехом следующим премьер-министром может быть не только Безумный Джо, чей приход как раз таки обнулит даже визуальную значимость премьерского кресла. Почему бы Меган Маркл - главному специалисту по хайпу - не претендовать на пост? Представляете, какое потом интервью можно дать Опри Уинфри. Или Виктории Бекхэм, за рекламные контракты для их семьи она готова в любую гонку. Ну, в крайнем случае, сэр Элтон Джон - и эпатаж, и толерантность в управлении, а главное - покладистость перед теневыми истинно правящими элитами.
Но главное, чтобы наши граждане наконец-то поняли, что нормальные политики способны и после развала империй, сверхдержав и разорительных 90-х практически из руин выстроить государство, а не как некоторые, натворить делов и бежать, как крысы с тонущего Альбиона.
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