Поиски белорусских альпинистов в Кыргызстане продолжаются

В Кыргызстане продолжаются поиски пропавших белорусских альпинистов. К операции присоединились двое граждан нашей страны. Они получили разрешение и допуск в ограниченную зону.

Глава Госагентства развития туризма сообщил, что группа поднялась на вершину без страховки и уведомления госорганов и МЧС. Сейчас поиски ведутся на высоте 5,5-6 тыс. м с помощью профессиональных дронов.

Корумду непростая гора. Альпинисты шли по сложному скальному маршруту, поэтому все усложняется. Шансы найти их есть, но все зависит от погоды, отмечают специалисты.