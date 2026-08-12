Поиски белорусских альпинистов в Кыргызстане продолжили с помощью вертолета и дрона

В Кыргызстане продолжаются поиски пропавших белорусских альпинистов на пике Курумды.

Операцию осложняют суровые погодные условия. Однако днем 12 августа, благодаря хорошей погоде в спасательной операции задействовали вертолет МЧС. К поискам также привлечены швейцарский гид и высокоточная видеотехника.

Основное внимание спасателей сосредоточено на сложном ледовом склоне между вторым и третьим лагерями на высоте более 5 тыс. метров. Также для обследования местности был поднят дрон. С его помощью произвели осмотр снежно-ледового хребта и склонов на высотах от 4 тыс. до 5,5 тыс. метров. Видеоматериалы уже переданы в штаб и проходят анализ.

Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания:

"Выше первого лагеря, это 5000 метров, там 5200, скажем, на этой высоте. При помощи вертолета и дронов найдены перильные веревки. И активно муссируется, что найдены следы экспедиции и эти веревки принадлежат именно нашим белорусам и парню из Литвы. Но я не считаю правдоподобной эту информацию, потому что гора сложная, маршрут восхождения сложный. Так же спокойно, но так же уверенно можно и нужно предполагать, что эти перильные веревки оставлены предыдущими восходителями".

Напомним, в горах Кыргызстана пропали трое альпинистов: белорусы Максим Полянский и Николай Свиридов, а также гражданин Литвы Сергей Рубцов. 1 августа спортсмены поднялись на пик Курумды. На следующий день группа должна была спуститься в базовый лагерь, но на связь альпинисты так и не вышли.

МИД Беларуси находится в постоянном контакте со спасательными службами и оказывает все возможное содействие.