Поиски 4-летнего мальчика из Беларуси продолжаются в Абхазии

В Абхазии продолжаются поиски мальчика из Беларуси. Трагедия с 4-летним Александром произошла два дня назад. Известно, что семья из Пинска находилась на отдыхе. Вблизи Гегского водопада ребенок случайно упал в воду, его унесло течением. В спасательной операции задействованы более полусотни человек, однако о судьбе малыша пока ничего не известно.