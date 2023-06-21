Поиски пропавшего батискафа "Титан" продолжаются в Атлантическом океане

В Атлантическом океане продолжаются поиски пропавшего батискафа "Титан". Напомним, в подводном аппарате находятся 5 человек. Все они отправились к месту гибели "Титаника". Примерно через 1 час 45 минут после погружения с экипажем пропала связь.

При этом CNN информирует, что спасатели слышали "акустическую обратную связь". В какое время удалось зафиксировать звуки и как долго они продолжались - пока неясно. Сообщается только, что они были похожи на стук.