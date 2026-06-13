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Поистине апокалиптический ливень в Москве

Поистине апокалиптический ливень в Москве: невероятно обильный дождь в российской столице сопровождается крупным градом, грозой и шквальным ветром.

В некоторых районах города улицы превратились в бурные реки. Прохожие перемещаются по пояс в воде, десятки автомобилей затоплены.

затопленные улицы

По прогнозам синоптиков, 13 июня на Москву прольется с небес половина того объема осадков, который выпадает здесь за весь месяц. Ливень продолжится до завтрашнего утра, чрезвычайные службы готовятся к ликвидации последствий буйства стихии.

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непогодаРоссия