В Европе объявлено о строительстве и расширении почти 200 предприятий военно-промышленного комплекса. В Минске на "ИННОПРОМе" более 500 компаний из 40 стран заключали контракты на поставку тракторов, станков и промышленных роботов.

Похоже, Европа проиграла мирную экономическую гонку и решила переквалифицироваться в военный лагерь.

В Беларуси растет и прибавляет гражданская промышленность. Тракторы, самосвалы, комбайны - все то, что пашет, сеет, строит и кормит. А на Западе гражданская промышленность падает в обморок, а военная растет бешеными темпами. Заводы, которые вчера выпускали автомобили для людей, сегодня переоборудуют под снаряды для пушек. Что происходит?

Ставка на войну: заводы-призраки и заводы-монстры

В ЕС тектонический слом - мирная экономика уступает место военной машине. В 2024 году закрылось почти 196 тыс. компаний - это максимум с 2011 года. В 2025 году закрытий снова около 190 тыс. А площадь заводов ВПК увеличивается в три раза быстрее гражданских объектов. Сейчас она уже превысила 7 млн кв. м. - это практически города.





А что с другими предприятиями? Энергия дорогая, кадры уезжают в США и Китай. Вишенка на этом торте - Volkswagen. Легендарная "стеклянная мануфактура" в Дрездене, где рабочие в белых перчатках собирали электромобили под классическую музыку, выпустила последний автомобиль 16 декабря 2025 года. Четыреста человек лишились работы.

Audi закрыла завод в Брюсселе. Michelin, Goodyear, Continental, ZF, Schaeffler - везде увольнения и закрытия площадок. Часть мощностей просто уехала в Восточную Европу, США, Китай, Индию.

Rheinmetall строит крупнейший военный завод в истории Литвы. На первом этапе - 35 тыс. 155 мм снарядов в год, к 2027 году - 100 тыс. Всего Евросоюз выделил 1,5 млрд евро на "Европейскую оборонную промышленную программу" на 2025-2027 годы. Это только первый транш. Дальше - больше. По данным McKinsey, к 2030 году ежегодные расходы европейских членов НАТО превысят 800 млрд евро, а закупочный бюджет почти удвоится. Аналитики уже задаются вопросом: Европа вкладывает сотни миллиардов в то, что не имеет мирного применения. Это не инвестиции - это ставка на войну.

Смысл "ИННОПРОМА": контракты вместо лозунгов

Дмитрий Швайба, медиаэксперт:

"ИННОПРОМ" - это действительно выставка, которая зарекомендовала себя как площадка для реального сектора экономики. При этом политическое внимание к этой выставке, которое обозначилось в последние периоды, и особенно в Республике Беларусь, оно делает эту площадку еще более значимой, повышает ее статус, в том числе участием таких гостей, которые обозначены в рамках Минской площадки. Но реальные контракты - это, конечно, вопрос перспективы, понимания горизонта развития хозяйствующих субъектов. Это, безусловно, рабочие места, поскольку предприятие под реальные контракты может планировать свои годовые пятилетние планы по обеспеченности трудовыми ресурсами".

В январе-августе объем промышленного производства в Беларуси составил 146 млрд рублей, или 100,2 % к уровню аналогичного периода 2025 года. Может показаться, что рост небольшой - всего 0,2 %.

Но давайте посмотрим на структуру.



Электроэнергетика, газ и пар - плюс 7,5 %.



Горнодобывающая промышленность - плюс 2,7 %.



Водоснабжение и переработка отходов - плюс 1,6 %.



Это не спекулятивный рост. Это рост инфраструктурный, базовый, тот, который создает фундамент.

Машиностроение. Вклад в ВВП за первое полугодие 2026 года - 4,7 %. Инвестиции - 965 млн рублей, это 11,2 % от всех инвестиций в промышленность.

На начало 2026 года в стране работало 1801 предприятие машиностроения - на 123 больше, чем годом ранее.

Трактор против танка

Товары белорусского машиностроения экспортируются в 117 стран. Накануне в Минске прошла Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь". Участники из более, чем 40 стран. Наша страна считает, сколько тракторов уйдет в эти страны. А у кого-то - гонка вооружений.

Контраст получается почти кинематографический. В одной части Европы заводы перепрофилируют под снаряды и бронетехнику. В другой - спокойно считают тракторы, инвестируют в гражданское машиностроение и приглашают партнеров на промышленную выставку.

Кто из них окажется ближе к реальности через пять-десять лет - вопрос открытый. Но промышленность - это зеркало приоритетов. На Западе зеркало все чаще отражает оружие. В Беларуси - технику, которая кормит, перевозит и помогает строить мирную жизнь.

Вопрос "что происходит" - имеет простой ответ. Европа проиграла мирную экономическую гонку и решила переквалифицироваться в военный лагерь. Потому что иначе не получается. Гражданская промышленность не выдержала дорогой энергии, китайской конкуренции и американских пошлин. Военная - получила бюджетные вливания и политическую поддержку.