Пока жара Европе убивает людей, власти затеяли войну с кондиционерами

Страны Европы накрыла самая мощная за всю историю наблюдений волна аномальной жары, которая уже привела к сотням смертей.

Больше всего пострадала Испания, где официальная статистика связывает со зноем гибель как минимум 327 человек.

Во Франции зафиксировано около 40 смертей от температурного шока, 55 человек утонули, пытаясь спастись от пекла в необорудованных водоемах. В Париже из-за перегрузки больниц отменяют массовые мероприятия, а в Нидерландах впервые в истории объявили максимальный красный уровень опасности.

Синоптики сообщают: из-за блокирующего антициклона температура держится на 12 градусов выше нормы, и в ближайшие дни раскаленный купол двинется дальше на восток. При этом власти большинства стран Европы как раз сейчас затеяли ожесточенную борьбу с кондиционерами.