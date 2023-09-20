Пока члены ПиС руководят крупнейшими компаниями, простые поляки страдают от падения ВВП и невыполненных обещаний власти

Перед выборами партии пытаются перетянуть польское общество на свою сторону сладкими обещаниями, но погоня за голосами то и дело омрачается грязным бельем местной элиты. Если Вы думали, что "Право и справедливость" - это про заботу, то вы правы. Вот только забота здесь о своих родных и близких. За 8 лет правления более 100 млн долларов в виде зарплат и 10 млн долларов в виде премий было выплачено лицам, напрямую связанным с ПиС и членами этой партии.

За последние годы 152 функционера партии вошли в состав руководства 19 крупнейших компаний страны. Среди них: Orlen - нефтяной холдинг, Grupa Lotos - отвечает за газ, Energa SA - распределение и поставка электроэнергии. И, конечно, крупнейшая угледобывающая компания Польши.

Словом, все у них в ПиС хорошо. Друзья и родственники Ярослава Качиньского, Анджея Дуды, Матеуша Моравецкого, Мариуша Блащака замечены в вышеназванных компаниях и не только. В то время как простые поляки не получили обещанное доступное жилье и миллион электромашин своего производства, зато почувствовали падение ВВП почти на 4 %.

По данным Евростата, Польша возглавляет антирейтинг стран ЕС по уровню падения ВВП. Инфляция только в августе составила 10 %, в то время как средний уровень инфляции в ЕС меньше вдвое. В начале 2023 года польский показатель инфляции и вовсе приближался к отметке в 20 %. Такого потребитель не видел очень давно.

Коррупционный скандал с мигрантами - это ведь еще и украинская тема. Ввязавшись в прокси-войну и активно подыгрывая Вашингтону, ПиС получает все больше упреков от своих граждан в отношении высокой инфляции, снижения промышленного производства и в целом ухудшения качества жизни во время грызни за власть.

По сведениям Главного статистического управления Польши, промышленное производство по итогам июля сократилось на 2,7 % по сравнению с таким же периодом 2022 года. Спад затронул более 20 отраслей, то есть большую часть. Что касается индекса деловой активности, то, по данным S&P Global, за месяц он снизился на 1,6 процентных пункта, что означает нахождение промышленности в рецессии и погружение в депрессию.