ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Пока полиция не видит, на улицах Женевы крушат авто

Кадры из Швейцарии. С улиц Женевы исчезли полицейские. После принятия новых карантинных мер они вынуждены ходить по домам и контролировать соблюдение карантина. Пользуясь моментом, жители приграничных городов Франции каждое утро пересекают "свободные от полицейских" границы. Вооружившись битами, незваные гости наносят ущерб местным автовладельцам.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все