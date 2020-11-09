Пока полиция не видит, на улицах Женевы крушат авто

Кадры из Швейцарии. С улиц Женевы исчезли полицейские. После принятия новых карантинных мер они вынуждены ходить по домам и контролировать соблюдение карантина. Пользуясь моментом, жители приграничных городов Франции каждое утро пересекают "свободные от полицейских" границы. Вооружившись битами, незваные гости наносят ущерб местным автовладельцам.