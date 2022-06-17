Показное европейское гостеприимство для украинцев сходит на нет

Рассеивается как дым показное европейское гостеприимство. Бежавшие на Запад граждане Украины получают все меньше пособий и все больше возмущаются условиями. В Болгарии беженцам для жизни предоставили вагончики-бытовки с общим душем и туалетом на улице. При этом территория охраняемая - за ее пределы выходить нельзя.

ВБритании около двух тысяч украинцев и вовсе остались без крыши над головой из-за бюрократической путаницы. Люди получили визы, которые гарантировали им оплаченное властями жилье, однако, как оказалось, деньги на это не были выделены. Кроме того, в стране всерьез обсуждается вероятность отправки беженцев в Руанду.