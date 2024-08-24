Похороны Алена Делона прошли во Франции в его поместье в коммуне Души под Орлеаном

Похороны всемирно известного французского актера Алена Делона прошли во Франции в его поместье в коммуне Души под Орлеаном. Об этом пишет ТАСС.



Артиста похоронили 24 августа, в церемонии приняли участие трое детей и ближний круг друзей. Актер будет покоиться в часовне, которую он построил на территории замка. Еще при жизни Делон распорядился проводить его в узком кругу, не устраивая ни официальных, ни религиозных церемоний.



