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Похороны Алена Делона прошли во Франции в его поместье в коммуне Души под Орлеаном

Похороны Алена Делона прошли во Франции в его поместье в коммуне Души под Орлеаном

Похороны всемирно известного французского актера Алена Делона прошли во Франции в его поместье в коммуне Души под Орлеаном. Об этом пишет ТАСС.

Артиста похоронили 24 августа, в церемонии приняли участие трое детей и ближний круг друзей. Актер будет покоиться в часовне, которую он построил на территории замка. Еще при жизни Делон распорядился проводить его в узком кругу, не устраивая ни официальных, ни религиозных церемоний.

Ранее стало известно, что французский актер скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Делон - лауреат премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года Делон стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф. Отмечается, что Делону принадлежит абсолютный рекорд французского кинематографа: картины с его участием смотрели в общей сложности 135 млн зрителей.

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