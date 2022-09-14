Похороны Елизаветы II могут негативно повлиять на британскую экономику

Похороны британской королевы Елизаветы II могут привести к тому, что Великобритания скатится в рецессию раньше, чем предполагали экономисты. Как сообщают английские СМИ, опасность кроется в объявленных выходных.



В день проведения прощальной церемонии большинство банков и госучреждений будут закрыты. Это может еще сильнее ударить по ВВП Соединенного Королевства. Прогнозы и так неутешительные: аналитики ожидают глубокого спада британской экономики к концу года.