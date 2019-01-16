Похороны мэра Гданьска состоятся 19 января

Похороны мэра Гданьска Павла Адамовича состоятся 19 января. По решению президента Польши Анджея Дуды в этот день в стране объявят национальный траур. С 15 января траур объявлен в Варшаве, а также в Сопоте и некоторых других городах. 53-летний Адамович умер в больнице 14 января. Ножевые ранения ему нанес 27-летний житель Гданьска, который недавно освободился из тюрьмы. Нападение преступник совершил на сцене во время благотворительного концерта.