Поклонники пособников нацистов прошли по центру Риги с цветами и песнями

В стране, которая принимает беженцев, бегущих от военных действий, проходит шествие в память легионеров СС. Сюрреализм. С цветами и песнями поклонники пособников нацистов прошли по центру Риги. Организаторы назвали происходящее "возложением цветов". В марше принимают участие около ста человек, среди них высшее руководство партии Нацобъединения. Возглавил же колонну лютеранский священник. В то же время проведение антифашистского митинга против оправдания преступлений Ваффен-СС не разрешили.



На всякий случай марш в память латышских легионеров охраняет полиция, а также некие люди без знаков идентификации.

