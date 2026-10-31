"Поколение Z решает" - в Германии проходит масштабная молодежная демонстрация

В Германии проходит масштабная молодежная демонстрация под эгидой инициативы "Поколение Z решает". Участники требуют направлять деньги на образование и социальную сферу, а не на оружие, и выступают за отставку Мерца. Молодые люди - против возвращения в Германию обязательной военной службы.

Организаторы накануне обещали мирный характер мероприятия. Но гарантий нет. Только в Берлине мобилизованы более 1,5 тыс. полицейских.