И дело не в погоде. Спецкомиссия, сформированная правительством Непала, ужесточает требования к альпинистам. Отныне покорителей вершины ждет увеличенная стоимость и список справок. Придется также пройти тренировку покорения вершин на большой высоте. Причина новых мер - неудачный альпинистский сезон. Только весной этого года погибли 11 человек. Власти Непала подверглись критике за то, что условия восхождения на Эверест относительно мягкие: попытаться может любой, кто заплатит 11 000 долларов. Специальная комиссия же предлагает увеличить эту сумму более чем в 3 раза.