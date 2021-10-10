Покушение на губернатора Йемена - есть погибшие

Взрыв на юге Йемена. По предварительным данным, смертник подорвал заминированный автомобиль. Акт был направлен на кортеж губернатора Адена. Погибли 5 человек. При этом сам чиновник остался жив. Ответственность за случившееся возложили на сторонников исламистской ассоциации "Братья-мусульмане". В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов.