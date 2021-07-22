Покушение на президента Мадагаскара

На Мадагаскаре совершено покушение на Президента. По информации агентства "Франс-Пресс" со ссылкой на прокуратуру страны, власти предотвратили инцидент и задержали двух французов. Они планировали убийство крупных политических деятелей, в том числе главы государства. Оба - выпускники французской Особой военной школы Сен-Сир. Детали покушения пока не раскрываются. Задержанныхобвинили в создании угрозы национальной безопасности страны.



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