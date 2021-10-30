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Покушение на телеоператора в Кабуле

Инцидент в Афганистане. В столице страны было совершено покушение на телеоператора иранского Гостелерадио. Как сообщают местные СМИ, накануне вечером Алиреза Шарифи вместе с женой и ребенком находился в машине. Возле его дома автомобиль настигли неизвестные на мотоцикле. Они выпустили по телеоператору 7 пуль. К счастью, ранения оказались нелетальными. Сам Шарифи и его жена с дочерью осталисьживы.

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