В американском Милуоки сегодняоткрываетсясъезд Республиканской партии, где Дональд Трамп будет назван официальным кандидатом на пост президента Соединенных Штатов. События последних дней существенно изменили политический ландшафт страны: покушение на Трампа продолжило череду атак на него со стороны местного истэблишмента. Столь радикального аккорда в антитрамповской кампании хотели многие, и покушение было, очевидно, если не организовано, то как минимум спровоцировано. Тот факт, что убийство не удалось, наверняка означает лишь одно: борьба с Трампом продолжится, и в ней больше нет никаких правил. Подробности у Олега Романова.

Пуля приблизила Трампа к Белому дому

Покушение на Дональда Трампа обрастает новыми подробностями, которые все меньше оставляют сомнений в том, что гибели несистемного кандидата в президенты хотели весьма влиятельные силы. ФБР продолжает настаивать на том, что убить Трампа пытался идеологически заряженный безумец-одиночка. Однако несколько часов назад стало известно, что выстрелы, прозвучавшие в пенсильваннском городе Батлер были произведены из трех видов оружия: таковы результаты аудиоэкспертизы. Первые три пули были выпущены из одной винтовки, потом еще пять - из другой. Наконец, все завершилось последним выстрелом из третьей винтовки - вероятно, вот этим, который лишил жизни человека, пытавшегося расправиться с Трампом.

Борьба без правил

Последующие события заставляют подозревать, что охоте на Трампа помешать вовсе не хотели. Сетевые комментаторы выпустили множество видео, в которых искренне сожалели, что стрелок промазал - обычно подобное является поводом для арестов и судебных процессов, но почему-то не на сей раз. Медиа, которые поддерживают Демократическую партию, сделали все, чтобы новость про покушение замолчать или по меньшей мере приуменьшить масштаб данного события: выстрелы называли "хлопками", а СNN долго не давала сообщению об аттентате переместиться с глубоко запрятанных страниц своего сайта на первую. Наконец, только после покушения большие СМИ занялись переформатированием модулей политической рекламы - оттуда выбрасывали все, что могло быть понято как призыв к физическому насилию против Трампа. Сделать это было тем более непросто, что даже Байден оказался лично в подобном замешан - его слова вполне можно понять, как карт-бланш будущему террористу: "И самое важное! Говорю это от всего сердца. Трамп - угроза нашей нации!"

До недавнего времени остановить победный марш Трампа пытались судебным террором: в отношении него велось 4 процесса и как минимум два грозили ему тюрьмой. Политический характер этих дел уже можно считать доказанным: Байден в разговоре с Трампом после покушения пообещал ему, что минюст закроет 2 судебных дела - это значит, начать их или прекратить всегда было всецело во власти Белого дома. Насчет причастности спецслужб к организации нынешнего нападения еще долго будут спорить и, возможно, сторонников этого мнения объявят конспирологами. Однако есть то, что невозможно опровергнуть: против Трампа велась ожесточенная медиакампания, которая имела целью найти какого-нибудь человека с нестабильной психикой и побудить такового взять в руки оружие, далее оставалось только не очень активно ему мешать. Судите сами: вот обложки и первые полосы крупнейших американских и мировых изданий.









У американской прессы многомиллионная и фактическая вербовка убийцы велась масштабно и имела гарантированный эффект. Пулю для Трампа отливали всей Демократической партией, силами всей прогрессивной общественности.