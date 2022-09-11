Пол Сэмс (житель США): С текущими ценами мой поход в магазин больше похож на поход в музей

С текущими ценами мой поход в магазин больше похож на поход в музей. Я прогуливаюсь, я смотрю на товары, которые я раньше мог приобрести, но теперь из-за высоких цен не могу. Затем я разворачиваюсь и ухожу домой, размышляю о том, что я мог бы купить, если бы цены не поднялись так высоко. На данный момент это, вероятно, будет моим планом на выходные, это будет моим развлечением, пока цены не вернутся к прежним показателям.

Пол Сэмс