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Пол Сэмс (житель США): С текущими ценами мой поход в магазин больше похож на поход в музей
Кризис уже, по некоторым подсчетам, затронул более полутора миллиардов землян. Нарушение логистики, рост цен, нехватка сырья и продуктов в той или иной мере коснулась всех, в том числе и главного зачинщика продовольственного коллапса - США.
Из-за подорожания топлива затраты американских фермеров на посевную выросли уже в два раза. Дополнительную проблему создает рост стоимости оборудования, семян и удобрений (последние подскочили в цене на 400 %). А потому о дешевых продуктах говорить не приходится.
Мы связались с обычными американцами и попросили их рассказать о реальном положении дел в их стране. Выводы делать вам.
С текущими ценами мой поход в магазин больше похож на поход в музей. Я прогуливаюсь, я смотрю на товары, которые я раньше мог приобрести, но теперь из-за высоких цен не могу. Затем я разворачиваюсь и ухожу домой, размышляю о том, что я мог бы купить, если бы цены не поднялись так высоко. На данный момент это, вероятно, будет моим планом на выходные, это будет моим развлечением, пока цены не вернутся к прежним показателям.
Все подорожало. Раньше я покупала стейки и гамбургеры, а теперь цены выросли так, что за два стейка я должна заплатить 30 долларов, а за фунт гамбургеров - 10 долларов. Это смешно. Курица - это самая дешевая разновидность мяса, которое мы можем себе позволить, поэтому теперь покупаем только куриные бедра. Цены на говяжий фарш и красное мясо подскочили в разы. Дорожает все.
С мая я начал замечать проблемы с двумя видами продукции - это спортивное питание и молоко. Этим летом я очень часто покупал эту продукцию, потому что очень много тренировался. Сначала я заметил, как цены медленно начали расти, а потом эти товары попросту исчезли с полок супермаркетов. В магазинах дорожает все. Не стоит забывать и о подорожании топлива. Мы просто сидим, ждем и надеемся, что заработная плата последует за темпами роста цен, потому что пока зарплата не поспевает за бешеным ростом цен. И конца этому не видно.
Фото: pixabay.com
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