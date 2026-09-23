Украина является полигоном не только для испытания ракет, дронов, военных машин, но и биологического оружия. По данным, которые сами американские спецслужбы обнародовали, Пентагон финансировал в Украине как минимум 40 биологических лабораторий.

Съемочная группа "Первого информационного" посетила один из городов, где располагались подобные организации, и побеседовала с местными жителями.

В 2022 году нынешний госсекретарь США Марко Рубио поинтересовался у бывшей пресс-секретаря Госдепартамента США Виктории Нуланд, есть ли у Украины химическое или биологическое оружие. Нуланд в ответ заявила, что в Украине есть биологические исследовательские объекты. Тогда та самая Виктория, что в 2014 году раздавала печенье на украинском Майдане, высказала сильнейшую обеспокоенность о том, что американские разработки могут оказаться в руках российской армии.

Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России:

"Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона. Обратите внимание, перед вами организационная карта, подтверждающая, что 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность в Украине. Документ подписан заместителем госсекретаря Кабинета министров Украины Виктором Полещуком".

Действительно, такая деятельность была легализована в Украине на самом верху. Одно из зданий, что находится в пригороде Рубежного, раньше принадлежало компании "Фармбиотест" - именно эта компания под прикрытием лабораторных исследований крови испытывала лекарства на местных жителях. Многие из тех, кто добровольно подписал согласие на участие в такой программе, скоропостижно скончались.

После того как город Рубежное оказался под контролем российской армии, в одной из коммерческих клиник обнаружили следы подозрительных исследований. Свидетельства местных лишь подтвердили опасения.

"У нас на нашей улице жил мужчина Николай, у которого болели ноги, что-то у него было с сердцем. У его жена была больная дочь, нужно было ее лечить, нужны были деньги. Они положили его в эту клинику. Однажды он зашел к нам во двор и попросил помощи. Говорит: "Мне очень плохо, меня держат в больнице". В этой больнице была охрана, каждый день давали очень много таблеток, прям горсть таблеток, каждый день брали у них анализы. Ему было все хуже и хуже. Он просил помощи, чтобы ее оказали быстрее, потому что его будут искать. Я не могла поверить, что в наше время у нас под носом есть какая-то клиника с охраной, где вот такое происходит. Я на улице недалеко от этого здания встретила женщину. Я к ней обратилась, когда она это услышала, она сказала: "Да, есть такая больница, только вы туда не ходите". Боялись кому-то что-то сказать, потому что люди не верили. Сами знаете, не всегда даже полиции можно было поверить, а кому еще сказать?" - вспомнила жительница г. Рубежного (ЛНР) Светлана.

Спасти мужчину не удалось, спустя 2 месяца он скончался в этой же больнице. Здесь на людях испытывались иностранные вакцины от коронавируса, лекарства от лейкемии, сердечных и неврологических заболеваний, антибиотики и многое другое.

Результаты тестов отправлялись на Запад. Препараты тестировались в ускоренном режиме без соблюдения соответствующих норм и правил. Еще один собеседник телеканала Владимир узнал о такой подозрительной лаборатории, когда искал в здании бывшей клиники бумагу для растопки - так обнаружил документы лаборатории, среди которых и договоры.

По словам Владимира, для добровольцев были сделаны новые палаты, где над пациентами проводили опыты. Мужчина подтвердил, что все в Рубежном знали о лаборатории и экспериментах.

Эта биолаборатория работала в Рубежном с 2014 года. Моментами в городе и окрестностях отмечались неожиданные и массовые вспышки опасных инфекционных заболеваний: дифтерии, дизентерии, редких штаммов гриппа.

Кроме Рубежного, еще в трех лабораториях Северодонецкого района с 2014 года над людьми проводились испытания зарубежных препаратов. Так, в Лисичанске после появления в детской больнице врачей из Франции и Великобритании начались внезапные смерти новорожденных, позже были обнаружены в большом количестве детские соски с неустановленными веществами. И таких случаев, о которых пока стесняются говорить украинцы, происходило и происходит огромное количество.