Пока школьники Франции просят улучшить для них условия обучения, французское правительство вместо субсидий в образование предпочитает разгонять их с помощью полицейских цепей, дубинок и слезоточивого газа. В ход идет даже транспорт!

Дошло до того, что в Лансе 15-летнему подростку оторвало руку гранатой, которую бросили сотрудники полиции.

Полигон тотального террора

И это перебор даже по крайне высокой французской планке, где во время протестов "желтых жилетов" более чем 30 протестующим выбили глаза. Но полиция заявляет, что подросток сам подобрал с земли уже выпущенную полицейскую гранату, намереваясь бросить ее обратно в сторону оцепления, однако снаряд взорвался прямо у него в руке. Поражает не то, что они перекрутили это и обвинили школьника, а то, что использовать гранату, оказывается, можно и нужно против детей. Это не единственный пример. В городе Тур 16-летний подросток ослеп на один глаз после того как полицейский в него выстрелил из травматического оружия. В социальных сетях широко распространяется видео, на котором молодой человек сидит с окровавленной головой. 14-летний школьник получил серьезные травмы лица. 17-летняя девушка получила серьезную травму глаза после удара полицейской дубинкой. И это школьники, несовершеннолетние дети, которые хотят нормально учиться.

Детей во Франции калечат и травят газом

А ведь школьники всего лишь хотят, чтобы учебные заведения привели в порядок: в школах обваливаются крыши, плесень в помещениях, не работают туалеты. А их уже не учебный, а вполне рабочий день может достигать 10 часов и без обедов. Учителей нет, перегрузка большая, финансирование собираются сократить. Многомиллионная Франция, которая без конца вмешивается во внутренние дела других стран, не может починить туалеты в школах. Это смешно.

Вместо этого они дубасят людей дубинками, травят их газом и пакуют несовершеннолетних в автозаки, будто это норма.

Подростков избивают до потери сознания, а некоторые после встречи с теми, кто должен их защищать, навсегда останутся инвалидами. И это страна, которая еще заявляет что-то про права человека.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Они будут говорить про то, что в России и Беларуси кровавый режим, который там борется со свободомыслием. Они будут это говорить про нас. Хотя у нас выборы есть, и сменяемость власти тоже есть. А когда это касается их, они будут стрелять по детям, будут задерживать и лишать свободы под любыми обвинениями каждого своего оппонента, у которого есть малейший вес. Они будут ночами и днями переписывать бюллетени, фальсифицировать голосование просто самым наглым, нахальным образом, и особо этого не скрывать. Они будут вмешиваться в политические системы других суверенных государств и, собственно, не просто делать это как-то кулуарно, они будут это в открытую анонсировать, потому что для них это другое".

Как только Макрон стал президентом Франции, страна просто разваливается на куски. Его второй срок заканчивается в 2027 году. Власти уже сорвались с цепи и бросаются даже на детей.

Вопрос, сможет ли Макрон остаться у власти, уже не стоит. Там он якобы резко собрал всех своих собак, попросил так больше не делать, но кто уже в это верит.

Требования французов довольно просты: чтобы Макрон убирался куда подальше.