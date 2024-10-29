Беларусь пополняется социально значимыми объектами.

Поликлиника-новостройка появилась на карте Смолевичей, а юные жители Пинска смогут проходить лечение в обновленной больнице. В Слониме распахнул двери новый ФОК. Особый подарок и в легкой промышленности: открыто новое производство предприятия "Слуцкие пояса". Такие инвестиции в будущее связаны с праздником 7 Ноября.

Реабилитационный комплекс для детей-инвалидов и инвалидов "Росток" 6 ноября после реконструкции открыл свои двери в Острошицком Городке. База заметно преобразилась. Административно-жилой и социально-бытовой корпуса реконструировали. А вот реабилитационно-оздоровительный - новый. Здесь разместили спортивный, тренажерные и актовый залы, столовую и бассейн - все необходимое для комплексной реабилитации.

Больше заботы получат и юные жители Смолевичей. В этом городе-спутнике в последние три года отмечается демографический рост: плюс 1,5 тысячи детей. Новая поликлиника разместилась в микрорайоне, где много молодых семей. В их распоряжении педиатрия, узкопрофильные врачи, новейшее диагностическое оборудование. Поликлиника рассчитана на 360 посещений в смену.

Один из основных профилей новой поликлиники - стоматология. Для этого есть и специалисты, и оборудование.

"В том числе здесь есть и имплантология. Мы ожидаем прихода специалиста. Из оборудования в поликлинике есть два УЗИ-аппарата. Один из них экспертного класса. Это хороший аппарат, у которого есть кардио-, гинекологические датчики. Можно смотреть сердце, сосуды, органы брюшной полости", - рассказала главврач Смолевичской центральной районной больницы Ольга Уварова.

"Все социальные программы и проекты государство, безусловно, выполнит. А они у нас запланированы с ростом. В следующем году около 20 новых учреждений здравоохранения будет построено по типу таких. Плюс 10 новых школ и 20 детских садов. Это мы все обязательно реализуем". Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Продуманный уют, стильные интерьеры и новейшее оборудование - Пинская детская больница после капитального ремонта заметно преобразилась. Здесь как в санатории, говорят родители маленьких пациентов. Заменены все инженерные сети и лифты. Введена в эксплуатацию резервная линия теплоснабжения. Смонтировано новое вентиляционное оборудование.

"Республика может похвастаться одним из самых низких уровней детской смертности. По этому показателю обгоняем самые развитые страны Европы. Гордимся этим, потому что функционирует вся система: от первого до четвертого уровня. И сегодня мы обновляем учреждения здравоохранения, которые оказывают помощь матерям и детям". Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси:

"Знаковое событие для Пинского региона и близлежащих. Вообще, этот толчок дал Президент нашей страны, который посетил определенные объекты здравоохранения. После этого была создана серьезная комиссия, которая провела и обследовала очень многие учреждения. Брестская область старалась максимально включить в эту государственную программу свои объекты". Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

А у жителей Гродненской области теперь больше возможностей для занятий физкультурой и спортом. Бассейн, два зала для занятий фитнесом и тренажерный зал - все это новый ФОК "Щара" в Слониме. Объект возвели в микрорайоне Юго-Запад, где он наиболее востребован горожанами.

Качественные скоростные дороги - своего рода бренд Беларуси. Сегодня общая сеть магистралей пополнилась очередными 15-ю километрами четырехполосной бетонки. Это новый участок М3 - от Логойска до городского поселка Плещеницы. По пути мост через реку Гайну, два путепровода (один - возле Хатыни) и два подземных перехода. Этот проект - начало нового международного транспортного коридора, который обеспечит кратчайший путь от Минска до портов Санкт-Петербурга.

Перспективный проект не только для развития легкой промышленности, но и для сохранения народных промыслов. В Слуцке открыли новый производственный корпус знаменитых "Слуцких поясов". Одно из важнейших приобретений - сновальная машина с искусственным интеллектом. Оборудование самостоятельно корректирует неправильные параметры и исправляет ошибки.

"У нас продукция экологически чистая, - рассказала директор предприятия "Слуцкие пояса" Светлана Бондарчук. - Мы выровняли линейку на экопродукт. Она льносодержащая, мало синтетики, чтобы было комфортно. Мы выпускаем большую линейку спальных принадлежностей. Это постельное и столовое белье".