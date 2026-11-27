Политическая изоляция канцлера Германии Фридриха Мерца и его рекордный антирейтинг в 88 % стали тревожным сигналом для Киева. Как пишет британская The Guardian, Украина по-прежнему рассчитывает на Берлин как на главного спонсора, однако позиции самого канцлера стремительно слабеют.

В Брюсселе Мерц фактически пошел на шантаж партнеров, пригрозив заблокировать семилетний бюджет Евросоюза, если все 27 стран не скинутся на новый кредит для Украины в 45 млрд евро. Против ультиматума Берлина открыто выступили Словакия, Венгрия, Чехия и Болгария, а саммит ЕС из-за жестких разногласий пришлось прервать досрочно.