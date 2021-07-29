Политическая активность Литвы в 2 раза превышает ее реальные возможности и ресурсы

Политическая активность Литвы в два раза превышает ее реальные возможности и ресурсы. Так написал в статье на одном из польских порталов журналист Станислав Левицкий. В своей публикации он иронично высказался об амбициях литовских властей, которые в последнее время пытаются соответствовать мировой державе. Хотя по размеру и потенциалу, по мнению автора, Литва сравнима лишь с одним польским воеводством, но не стесняется бросать вызов даже Китаю, не говоря уже про Беларусь. Станислав Левицкий советует официальному Вильнюсу все же учитывать реальное соотношение сил.

Более того, санкции, к которым так призывала Литва, фактически ударили по ней же. Только из-за отказа Беларуси использовать услуги железных дорог и портов Литвы она может потерять около 40 миллионов евро в год. В публикации автор также коснулся темы мигрантов. Так, он считает, что если Литва в ближайшее время не сможет решить этот вопрос, ее могут просто исключить из Шенгенской зоны, ведь одно из условий присоединения к ней - контроль внешних границ.