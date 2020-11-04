Политическая нестабильность сохраняется в Польше

Тысячи людей выходят на улицы Вроцлава, Варшавы и Познани, перекрывая автомобильные дороги. Люди выступают против лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского после его лоббирования отмены права женщин на аборт в случае патологии плода. Активисты скандируют лозунги "Я живу - я и решаю" и "Аборт - право, а не привилегия". К слову, по последним соцопросам, глава консерваторов решительно теряет доверие в обществе. Его отставки желают уже более 71 % поляков.