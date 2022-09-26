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Политическая сенсация - в Италии побеждают правоцентристы
В Италии произошла политическая сенсация. Уверенную победу на парламентских выборах одержали правоцентристы. Движения "Братья Италии", "Лига Севера" и "Вперед, Италия" набирают 44 % голосов на выборах в сенат и 42 % в палату депутатов. Это позволяет коалиции сформировать собственное правительство, которое, вполне вероятно, впервые возглавит женщина Джорджа Мелони. В СМИ Евросоюза публикуются панические материалы о наступлении фашистов и правом реванше на континенте. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже заявила, что у ЕС есть инструменты, которые позволяют контролировать правительство Италии кто бы в него не вошел. Эта угроза вызвала громкий скандал - ведь выходит, что демократия в Европе - это не власть народа, но абсолютная власть демократов из Брюсселя?
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