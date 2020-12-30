Политические игры в верхах Украины становятся жестче

Градус политических преследований в Украине крепчает. Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда. Его подозревают в незаконной приватизации завода в Донбассе. Сам Тупицкий назвал решение президента политически мотивированным, и терпеть критику в свою сторону "слуга народа" не намерен. Также вчера вечером должности лишился заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос. Причиной стал пост в Facebook, где уже бывший замсекретаря критикует идею президента мобилизовать мужчин и женщин. По его словам, это обернется "тотальным дезертирством", т.к. патриотизм в стране "не поддерживается на уровне государства".