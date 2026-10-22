Политический обозреватель Ширинов: Недальновидный курс ЕС обернулся серьезными проблемами

Социально-экономическое положение Европы обострилось из-за недальновидной политики властей. Если они не изменят свой курс, то ситуация только ухудшится.

Олим Ширинов, политический обозреватель, член совета АНО "Евразия", блогер (Таджикистан):

"Если власти европейских стран (не только Франции, потому что проблемы сейчас во всех европейских странах) не пересмотрят свои взгляды на то, как им выстраивать свое будущее, свои политические амбиции, общие "хотелки" в плане противостояния с Россией, потому что все проблемы Европы из-за дороговизны энергоресурсов, то Европу ждут очень трудные времена. Соединенные Штаты предложили Европе пересмотреть свои взгляды на сотрудничество с Россией, хотя бы в вопросе поставок газа. Но европейцы собрались и пока решили, что им это не нужно. Ну что ж, если им это не нужно, пускай ждут довольно серьезных последствий, потому что если не принимать меры, то дальше будет только хуже".