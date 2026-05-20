Политический разворот: Британия сняла запрет на топливо из нефти РФ
Автор:Редакция news.by
Великобритания под натиском энергетического кризиса все же решила совершить политический разворот. Власти страны ослабили санкции против Москвы и бессрочно сняли запрет на импорт топлива из российской нефти. Генеральная лицензия вступает в силу уже сегодня.
Документ разрешает поставки дизельного и авиационного топлива, если сырье было переработано на заводах в третьих странах. Пойти на этот шаг Лондон вынудил острый дефицит энергоносителей, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива.
Примечательно, что осенью прошлого года британские власти полностью запретили подобные нефтепродукты, однако затяжной кризис стоимости жизни заставил правительство экстренно пересмотреть свою бескомпромиссную позицию.