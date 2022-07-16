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Политический кризис в Италии может лишить Украину поставок вооружений
Гремит по всей Европе. В Италии протестное движение фермеров подхватили возмущенные коррупционными схемами таксисты, а теперь на улицы выходят и граждане других профессий, протестуя против роста цен и требуя стабильности.
Протесты проходят на фоне политического кризиса. Из-за раскола в правящей коалиции в парламенте премьер-министр Италии Марио Драги собрался покинуть свой пост, однако президент Италии не принял его отставку. Как заявил глава МИД Италии, теперь поставки оружия Украине под вопросом. "Русские прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства", - цитирует министра издание "Политико".
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