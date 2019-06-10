Политический кризис в Молдове

Премьер-министр страны Майя Санду заявляет, что парламент и правительство не будут подчиняться решениям Конституционного суда, так как те не соответствуют закону. Вчера, напомним, суд временно отстранил от власти президента Игоря Додона и назначил исполняющим обязанности вице-председателя Демократической партии Павла Филипа, который распустил парламент и назвал дату новых выборов. Депутаты же объявили, что не собираются прекращать работу. Таким образом, в Молдове фактически установилось двоевластие.



