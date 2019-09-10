Политический скандал в Германии

Мэром немецкого города Вальдзидлунг избран представитель ультраправой Национал-демократической партии Штефан Ягш. Руководство ведущих партий в стране выразило возмущение в связи со случившимся. Так, председатель Христианско-демократического союза потребовала отменить результаты выборов. Национал-демократы известны своей открытой антимиграционной позицией. Многие считают ее неонацистской. Однако Конституционный суд Германии ранее отклонил предложение о запрете политсилы.